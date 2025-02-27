Був впливовим політиком, а потім зник: чим зараз займається ексміністр фінансів Олександр Данилюк

Політик почав працювати в авіасфері

Олександр Данилюк — український політик, який був міністром фінансів і секретарем Ради безпеки й оборони України. Також він працював головою наглядової ради Національного Депозитарію. Згодом політик одружився, а потім припинив з'являтися в інформаційному просторі.

"Телеграф" розповість про кар'єру політика і де він перебуває зараз.

Що відомо про Олександра Данилюка

Свою кар'єру Данилюк почав як брокер в українській компанії TEKT. Пізніше працював керівником департаменту з інвестиційного банкінгу в "Альфа Капітал" та інвестиційним менеджером в американському фонді Western NIS Enterprise Fund.

Упродовж 3 років Олександр працював у компанії McKinsey & Company в Лондоні та Москві. Потім протягом 4 років керував інвестиційним фондом у Лондоні під назвою Rurik Investment.

Олександр Данилюк тривалий час працював в інвестиційних фондах, фото з мережі

У 2005 році Данилюк почав державну службу. Був економічним радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. Чиновник займався приватизацією Криворіжсталі. А за часів президентства Віктора Януковича Данилюк був його позаштатним радником. Він також очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під керівництвом Сергія Льовочкіна.

У 2014 році Данилюк працював постійним представником президента Петра Порошенка у Кабміні. А через рік він став заступником глави Адміністрації Президента Порошенка.

Олександр Данилюк працював на високах посадах за часів різних президентів, фото з мережі

У 2016 році Данилюк обійняв посаду міністра фінансів України. Він займався націоналізацією "ПриватБанку", пропонував скасувати стипендії для більшості студентів. Замість цього чиновник пропонував ввести академічні стипендії для обмеженої кількості студентів.

Олександр Данилюк був міністром фінансів України, фото з мережі

Данилюк мав конфлікт з прем'єр-міністром Гройсманом стосовно реформування Державної фіскальної служби. Політик заявляв, що Гройсман гальмує зміни у ДФС. У 2019 році Данилюк став радником кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Олександр Данилюк був радником Зеленського, фото з мережі

Згодом політик став секретарем РНБО та керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Але на цій посаді пробував лише кілька місяців. Тоді Данилюк ще протягом 2 років був головою наглядової ради Національного Депозитарію.

Де зараз Олександр Данилюк

У 2022 році політик вдруге одружився. Його обраницею стала дизайнерка Лілія Літковська. За кілька тижнів до весілля чоловік потрапив у ДТП, зламавши обидві ноги. Тому й на церемонії він пересувався на кріслі колісному. Пара розписувалась у Софійському соборі Києва. На весіллі був і мер Києва Віталій Кличко.

Данилюк одружився у 2022 році, фото з інстаграму Лілії Літковської

Пізніше політик заявив, що служив у ЗСУ, але демобілізувався через травму. Достеменно невідомо, але у 2023 році повідомлялось, що Данилюк влаштувався керівником авіаційного напряму у швейцарську компанію.

У французькому авіакосмічному салоні Ле-Бурже Данилюк зазначив, що займається створенням гіперзвукової зброї. Він співпрацює з російським бізнесменом Михайлом Кокоричем. Політик зазначив, що громадянство тут немає значення, оскільки вони відправляють зброю українській армії.

Данилюк почав працювати у швейцарській компанії, фото BBC

Прототип гіперзвукового літака, який створює Данилюк, фото BBC

На фейсбук-сторінці Данилюка зазначено, що він є співзасновником Центру національної стійкості та розвитку та Центру Бендукідзе. Зокрема, останній займається поширенням ідей свободи та вільної економіки.

Останній допис на сторінці Данилюка датується січнем 2023 року. Тоді він вітав свою дружину, дизайнерку Лілію Літковську, з днем народження. Зараз колишній міністр фінансів веде непублічне життя.

Лілія Літковська - дружина Олександра Данилюка, фото з його фейсбук-сторінки

Літковська і Данилюк, фото з його фейсбук-сторінки

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