В Украине появились "патриотические" вкусы чипсов: в сети смеются
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Пока что они есть не везде
Чипсы с "патриотическими" вкусами появились на полках супермаркетов Украины. CHIPSTERS начали делать этот популярный перекус со вкусами борща, котлеты по-киевски и вареников с капустой.
Видео с новыми чипсами появилось в TikTok. Украинский производитель чипсов Chipster`s, принадлежащий корпорации Snack Production, удивил новыми вкусами. Пачка оформлена в украинском стиле, а борщ, котлета и вареники очень аппетитны.
Внимание! Озвучка видео содержит ненормативную лексику
Видео активно комментируют, многие очень хотят попробовать новый продукт, чипсы только начали появляться на рынке и пока есть не во всех магазинах. Попробовавшие — хвалят и пишут, что вкусы интересные. Один из комментаторов иронизирует, что и до чипсов добрался Евгений Клопотенко — шеф-повар и популяризатор украинской кухни.
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