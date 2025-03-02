В Украине появились "патриотические" вкусы чипсов: в сети смеются

Пока что они есть не везде

Чипсы с "патриотическими" вкусами появились на полках супермаркетов Украины. CHIPSTERS начали делать этот популярный перекус со вкусами борща, котлеты по-киевски и вареников с капустой.

Видео с новыми чипсами появилось в TikTok. Украинский производитель чипсов Chipster`s, принадлежащий корпорации Snack Production, удивил новыми вкусами. Пачка оформлена в украинском стиле, а борщ, котлета и вареники очень аппетитны.

Внимание! Озвучка видео содержит ненормативную лексику

Видео активно комментируют, многие очень хотят попробовать новый продукт, чипсы только начали появляться на рынке и пока есть не во всех магазинах. Попробовавшие — хвалят и пишут, что вкусы интересные. Один из комментаторов иронизирует, что и до чипсов добрался Евгений Клопотенко — шеф-повар и популяризатор украинской кухни.

Как рассказывал "Телеграф", в Днепре продавали сыр с плесенью — не с той, которая должна быть в определенных видах сыров, а с обычной. Она возникает если срок годности сыра истек, или когда его хранили в ненадлежащих условиях.