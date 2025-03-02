МАГАТЕ порушило суверенітет України: яким чином і що говорять у Києві

Українське МЗС вже направило ноту протесту

Міністерство закордонних справ України засудило дії Росії, спрямовані на підрив незалежності та авторитету Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). У заяві української дипломатії йдеться про систематичний тиск Москви на міжнародні організації та використання їх у власних інтересах, зокрема й на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Заява була опублікована на сайті відомства. У ній говориться, що співробітники МАГАТЕ перебували на ЗАЕС без ротації протягом 80 днів через блокування Росією безпечного маршруту для виїзду через територію України.

Москва нав’язувала власні умови, змусивши Агентство погодитися на перевезення своїх представників через територію РФ та тимчасово окупований Крим. В МЗС наголосили, що такі дії суперечать українському законодавству, міжнародному праву та резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ через порушення суверенітету та територіальної цілісності держави внаслідок дій РФ. У ній наголошується на неприпустимості будь-якої співпраці міжнародних структур із країною-агресором у спосіб, що суперечить міжнародному праву та законодавству України. Крім того, дипломати мають намір винести це питання на розгляд Ради керуючих Агентства найближчим часом.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк повідомив, що ротація співробітників МАГАТЕ з ЗАЕС могла вперше пройти через територію Росії та окупований Крим без погодження з Україною.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану територію без українського погодження", – дописав журналіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що У МАГАТЕ підтримали добудову Хмельницької АЕС. Про це під час візиту до України повідомив генеральний директор Агентства Рафаель Гроссі.