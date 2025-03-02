МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины: каким образом и что говорят в Киеве

Украинское МИД уже направил ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины осудило действия России, направленные на подрыв независимости и авторитета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В заявлении украинской дипломатии говорится о систематическом давлении Москвы на международные организации и использовании их в собственных интересах, в том числе и на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Заявление было опубликовано на сайте ведомства. В нем говорится, что сотрудники МАГАТЭ находились на ЗАЭС без ротации в течение 80 дней из-за блокирования Россией безопасного маршрута для выезда через территорию Украины.

Москва навязывала свои условия, заставив Агентство согласиться на перевозку своих представителей через территорию РФ и временно оккупированный Крым. В МИДе отметили, что такие действия противоречат украинскому законодательству, международному праву и резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности государства в результате действий РФ. В ней отмечается недопустимость любого сотрудничества международных структур со страной-агрессором, противоречащим международному праву и законодательству Украины. Кроме того, дипломаты намерены вынести этот вопрос на рассмотрение Совета управляющих Агентства в ближайшее время.

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что ротация сотрудников МАГАТЭ из ЗАЭС могла впервые пройти через территорию России и оккупированный Крым без согласования с Украиной.

"Случилось, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на Запорожской АЭС через оккупированную территорию без украинского согласования", — дописал журналист.

Напомним, ранее мы сообщали, что В МАГАТЭ поддержали достройку Хмельницкой АЭС. Об этом во время визита в Украину сообщил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.