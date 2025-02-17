Гасять уже четверту добу. Як виглядає Чорнобильська АЕС після атаки росіян 14 лютого (фото, відео)

Російський безпілотник летів так низько, що його було важко виявити

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Наразі три групи верхолазів працюють над розкриванням пошкоджених конструкцій та гасінням трьох осередків тління в утеплювачі покрівлі.

Фахівці за допомогою дрону з тепловізором постійно відстежують ситуацію та стан повітря на об'єкті. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС залишається в межах допустимих значень. У ДСНС показали фото та відео ліквідації інциденту.

Нагадаємо, що в ніч на 14 лютого російський дрон-камікадзе влучив в укриття над четвертим енергоблоком станції. Удар пошкодив захисну споруду, яка стримує радіаційне випромінювання. Рятувальники одразу розпочали гасіння пожежі на місці влучання.

Російські війська цілеспрямовано направляють безпілотники в район Чорнобильської атомної електростанції. Армія Російської Федерації випробовує різні висоти польоту дронів-камікадзе, намагаючись здійснювати атаки на максимально низькій висоті, аби їх не можна було виявити.

Також раніше "Телеграф" писав, як Європа відреагувала на удар росіян по ЧАЕС. Андрій Єрмак каже, що всі там не просто обурені, а "дуже злі".