У Білорусь через Донбас? Над Україною помітили пасажирський літак із Єгипту

Таке явище відбувається не вперше

В українському небі продовжують фіксувати пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір нашої країни. Так, над територією Донецької області, де йдуть активні бойові дії могла летіти цивільна авіація з пасажирами.

Літак ймовірніше повертав пасажирів з відпочинку. Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 31 січня на мапі польоту літак перетнув кордон України.

Рейс BRU8152 B12852/B738 авіакомпанії Belavia вилетів із Єгипту близько 6:55 (за київським часом) та перетнув повітряний простір України. Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над закритим повітряним простором України, а саме над Донецькою областю. Потім він на кордоні взяв курс на Росію та попрямував в Білорусь і прибув туди о 14:25.

Політ повітряного судна, за даними Flightradar24, міг виглядати так:

Літак міг перетнути повітряний кордон України

Літак розвернувся та полетів через Росію в Білорусь

Нагадаємо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що літак із Москви пролетів над Львовом і не тільки