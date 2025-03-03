США готові відрізати військову допомогу Києву? Під удар потрапить навіть оплачена Байденом зброя

Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні

Військова допомога США може бути призупинена, або навіть скасована. Це може статись включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовця адміністрації, який говорив на умовах анонімності.

Представник адміністрації Трампа повідомив, що Трамп зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути та, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

Серед них – призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, сказав посадовець.

Відносини із США

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини .

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що в США люди вийшли на протести, щоб підтримати Україну.