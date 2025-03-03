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США готові відрізати військову допомогу Києву? Під удар потрапить навіть оплачена Байденом зброя

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Військова допомога під загрозою Новина оновлена 03 березня 2025, 10:12
Військова допомога під загрозою. Фото Колаж "Телеграф"

Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні

Військова допомога США може бути призупинена, або навіть скасована. Це може статись включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовця адміністрації, який говорив на умовах анонімності.

Представник адміністрації Трампа повідомив, що Трамп зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути та, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

Серед них – призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, сказав посадовець.

Відносини із США

У пʼятницю,28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини.

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни.

Венс заявив, що війну між Росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між Росією і Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм "буде чудово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутися", коли змінить свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що в США люди вийшли на протести, щоб підтримати Україну.

Теги:
#США #Дональд Трамп #Військова допомога