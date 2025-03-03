Колишній міністр-бодібілдер піде під суд: скільки грошей через нього не дорахувалась Україна

Справу вже передали в ВАКС

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Обвинувальний акт щодо нього вже передали до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомили в ДБР. За даними бюро, Насалик та один з його підлеглих – екскерівник департаменту Міненерговугілля – підозрюються у зловживанні службовим становищем на користь одного з газових олігархів.

Унаслідок їхніх дій державному бюджету завдано збитків на суму 1,48 мільярда гривень.

Слідство встановило, що посадовці укладали угоди з бізнес-структурами, які були невигідні для держави. Зокрема, попри постанову Кабінету Міністрів, вони фактично "списували" бізнесменам кошти за користування державним майном.

Санкція статті, за якою судитимуть Насалика, передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

У лютому 2023 року Ігорю Насалику було оголошено підозру про службову недбалість. Згодом підозру перекваліфікували на більш серйозну — зловживання службовим становищем.

Ще у травні 2022 року слідчий суддя Печерського суду Києва ухвалив рішення про арешт корпоративних прав 26 облгазів та міськгазів і передав їх в управління АРМА. Це рішення було ухвалене через те, що в 2017 році Міністерство енергетики уклало з газовими операторами договори, які передбачали безоплатне користування державним майном. За законом, такі компанії повинні були сплачувати державі 10% від залишкової вартості газопроводів.

Що відомо про посадовця

Ігор Насалик – уродженець Олександрії Кіровоградської області. Він був народним депутатом України ІІІ, ІV та VIII скликань, тричі очолював місто Калуш на Івано-Франківщині. У 2016-2019 роках обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Під час перебування на посаді міністра він відстоював можливість торгівлі з окупованими територіями, стверджуючи, що це – "обмін товарами, а не торгівля з окупантами". У 2019 році йому оголосили підозру в приховуванні фінансових зобов’язань на суму $1,25 мільйона у деклараціях за 2015-2018 роки.

У 2021 році увійшов у топ-10 кращих бодибілдерів світу у своїй категорії, посівши високе місце на чемпіонаті IFBB World Championships bodybuilding в Іспанії.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Насалику повідомили про підозру у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних з олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень.

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