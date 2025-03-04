"Потяг повертається на рейки": США та Україна таки підпишуть договір про мінерали

Сторони готові підписати угоду

Україна та США все ще мають намір підписати угоду про мінерали і, схоже, дійшли до компромісу в цьому питанні. Очікується, що підписання відбудеться незабаром.

Про це повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у своєму профілі в X. Інформацію пізніше підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я щойно мав тривалу та продуктивну розмову тет-а-тет з головою Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки", — написав він.

За його словами, угода буде підписана в найкоротші терміни і стане підставою для тривалого економічного партнерства між США та Україною, що, зрештою, призведе до допомоги у сфері безпеки.

Своєю чергою Єрмак підтвердив інформацію та розкрив деталі.

"Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", — написав він.

Як повідомлялося раніше, договір про видобуток мінералів мали підписати президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Вашингтоні 28 лютого. Проте зустріч зірвалася через суперечку про гарантії безпеки між Зеленським та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Спочатку в США говорили, що не будуть вести більше справ з президентом України, але тепер риторика Вашингтона дещо пом’якшилася. Там запропонували обійтися публічними вибаченнями.