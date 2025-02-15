Лукашенко торгується із Заходом? США можуть пом’якшити санкції щодо Білорусі за однієї умови

Після розмови Трампа з Путіним посадовці США здійснили візит до Білорусі

США здійснили несподіваний дипломатичний крок, відправивши високопосадовців до Мінська для зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та керівником білоруського КДБ. Це перша подібна зустріч за п’ять років і потенційний сигнал до потепління відносин між Вашингтоном та найближчим союзником Кремля.

Про це повідомляють в The New York Times. Там зазначили, що поїздка, яка відбулася через день після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, символізує зміну політики США, які раніше намагалися ізолювати білоруську владу через репресії та її роль у війні проти України.

Під час зустрічі заступник помічника держсекретаря США Крістофер В. Сміт та двоє інших американських посадовців домовилися про звільнення американського громадянина та двох білоруських політичних в’язнів. У супроводі білоруських силовиків їх доставили до кордону з Литвою, після чого переправили до Вільнюса.

За словами Сміта, цей крок став частиною "спеціальної операції", що є "величезною перемогою та відповіддю на програму миру через силу, яку оголосив президент Трамп".

Наступним етапом переговорів може стати ширший обмін: Лукашенко нібито готовий звільнити низку політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій США щодо білоруських банків і експорту калію, що є ключовим джерелом доходу країни.

Опозиційні сили, такі як офіс Світлани Тихановської, підтримують дипломатичний діалог, але наполягають, що санкції слід пом’якшувати лише у відповідь на реальні зміни – припинення репресій та звільнення всіх політичних в’язнів.

Білорусь наразі офіційно не коментує візит, але на державному телебаченні натякнули, що у складі американської делегації був посадовець вищого рівня, ніж оголошений офіційно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав: Путін планує втягнути Білорусь у війну з Україною. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, армію Лукашенка російський президент зможе використовувати у "м'ясних штурмах".