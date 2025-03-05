Лукашенко зовет Трампа, Зеленского и Путина в Беларусь: что придумал

Лукашенко просит передать Трампу, что он его ждет в Беларуси вместе с украинским и российским президентами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его задумке, встреча должна состояться на территории РБ.

Об этом беларусский "лидер" заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА. При этом Лукашенко говорит, что к переговорам нужно склонить Зеленского.

"Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите — приезжайте. Вот, рядом — 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", — сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, он считает, что Трамп более самостоятельный, нежели его предшественник Джо Байден.

"Он, даже если неправильно, но примет решение. Байден сам решения не принимал. Ему говорили: не надо звонить, — он не звонил. Ему сказали: назови Путина диктатором, — он назвал его диктатором. У него куча советников: по военным вопросам — в Пентагоне, по вопросам внешних отношений — Блинкен, бывший госсекретарь, ведущая фигура, и им подобные. Более того, там же, в Госдепе, сидели люди, которые смотрели в рот Блинкену и говорили то, что говорил Блинкен. Создавалась огромная армия, которая Джо Байдена подталкивала в определенном направлении", — добавил Лукашенко.

При этом он не исключил, что свои интересы во времена Джо Байдена активно лоббировали и представители военной промышленности.

"А Байден в силу своего характера и в силу своего физического положения не мог сопротивляться, как сопротивляется Трамп. Вот в чем вся проблема", — считает Александр Лукашенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Лукашенко высказался насчет мирных переговоров и заявил, вопрос о завершении войны в Украине не будет рассматриваться без участия самой Украины.