Ваш висновок ВЛК можуть анулювати. Які є три підстави для цього

Члени медкомісії можуть банально зробити помилки в документах

В Україні діє військово-лікарська комісія (ВЛК), яка визначає придатність до військової служби. Однак можуть бути випадки, коли її рішення скасовується, наприклад, через помилки в документах.

Однак помилки в документах не є єдиними підставами для скасування рішення ВЛК. Це може відбутись також через розслідування щодо членів комісії або зміни в законодавстві, йдеться у NV.

Чому висновок ВЛК можуть анулювати

Згідно з даними, це може відбутись внаслідок помилок в документах, наприклад, при заповнюванні даних у медичній формі. Таке правило діє завжди, навіть якщо цей рядок не впливає на діагноз і на висновок про непридатність до служби.

Анулювання рішення ВЛК також відбувається, якщо членів комісії підозрюють у корупції, наприклад, у видачі довідок за хабарі. У такому випадку висновки, які вони надали, повторно перевіряються. Своєю чергою Центральна та регіональні ВЛК можуть скасовувати всі постанови, навіть якщо частина висновків була винесена законно.

Крім того, є ще один момент, коли висновок медкомісії скасовується — зміни в нормативних актах, наприклад, оновлення "Розпис хвороб". Цей документ визначає придатність до військової служби.

Водночас усі військові та інші українці можуть подавати свої пропозиції, заяви та скарги до ВЛК. Таке право передбачено законом "Про звернення громадян" та Інструкцією про порядок розгляду звернень у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

"Якщо потрібно подати скаргу на дії або рішення позаштатних ВЛК, звертайтеся до штатних ВЛК у вашій адміністративно-територіальній зоні відповідальності. Штатні ВЛК перевіряють, чи відповідають рішення позаштатних ВЛК встановленому діагнозу та вимогам цього Положення, на основі оригіналів або завірених копій медичних документів". — пояснили у виданні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, доколи військовозобов'язаним українцям потрібно пройти медкомісію.