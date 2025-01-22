Хто з військових може звільнитися зі служби за стоном здоров'я

Діагноз важливо підтвердити на ВЛК

У Збройних Силах України передбачено звільнення військовослужбовців через проблеми зі здоров’ям. Існують хвороби, які унеможливлюють виконання службових обов’язків.

Процедура регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу, що визначає перелік захворювань та алгоритм дій. Військові можуть бути звільнені за наявності хвороб, що суттєво впливають на їхній стан здоров’я.

Серед таких:

серцево-судинної системи , що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання органів дихання та внутрішньої секреції , що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання нервової системи, що викликають порушення координації рухів, епілептичні припадки, церебральний інсульт, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Також звільнитися зі служби можуть військові, які мають:

захворювання зорової системи , що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню; захворювання органів травлення , що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню;

, що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню; хронічні гострі захворювання, що викликають значні обмеження фізичної активності, які не піддаються медикаментозному лікуванню.

Як відбувається звільнення

Військовослужбовці з підтвердженими медичними показаннями проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), яка:

встановлює діагноз;

оцінює ступінь обмежень у виконанні службових обов’язків.

Зазначимо, що після звільнення за станом здоров’я військові зберігають право на компенсації та соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством.

Раніше "Телеграф" писав, чи може військовий звільнитися зі служби через виховання дитини з інвалідністю. За деякими сімейними обставинами військовий може написати рапорт на звільнення.