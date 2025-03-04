Навесні доведеться пройти ВЛК. Скільки днів дається на медогляд

До літа декому з українців обов'язково потрібно пройти медогляд

Військово-лікарську комісію (ВЛК) повинні проходити всі військовозобов'язані, які отримали повістку від ТЦК та СП. Її мета – оцінити стан здоров'я громадян та визначити їхню придатність до служби.

Юристи розповідають, що загальний термін проходження ВЛК нині становить до 14 днів. Однак у випадках, коли військовозобов’язаний не має серйозних проблем зі здоров’ям і не потребує додаткових обстежень, процедура може бути скорочена до 4 днів.

Якщо ж необхідні додаткові аналізи, консультації чи інші медичні процедури, термін проходження ВЛК може бути продовжений на весь період до завершення обстеження.

Що змінилося для осіб зі статусом "обмежено придатний"

Навесні 2024 року в Україні було скасовано статус "обмежено придатний", а всіх громадян, які мали цей статус, зобов’язали пройти повторний медичний огляд.

Спочатку крайнім терміном проходження ВЛК було 4 лютого 2025 року, але його продовжили до 5 червня 2025 року через велику кількість людей, які не встигли пройти переогляд.

Громадяни, які не пройдуть повторний медогляд у зазначений термін, можуть отримати адміністративне покарання або інші санкції відповідно до чинного законодавства.

Як проходить ВЛК? Основні етапи

Для початку військовозобов'язаний отримує направлення на медогляд ТЦК та СП. З 31 січня 2025 року стало можливим згенерувати електронне направлення через мобільний додаток "Резерв+".

Комісія складається з лікарів різних спеціальностей. Вони проводять комплексне обстеження, за потреби призначають додаткові аналізи або інструментальні дослідження.

Після обстеження військово-лікарська комісія ухвалює рішення щодо придатності до служби. Висновок може бути трьох типів:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний (потребує лікування з подальшим переоглядом);

непридатний (звільняється від служби та виключається з військового обліку).

Раніше "Телеграф" писав, що в електронному направленні на ВЛК з'явились нові дані. Заступниця міністра оборони пояснила, що це дасть можливість чоловікам одразу йти до медзакладу і не відвідувати перед тим ТЦК.