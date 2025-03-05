"Найкращий подарунок до 8 Березня": в Україні продають собак "без дефектів"

Собака може принести чимало позитиву, але потребує відповідального догляду

Мальтіпу – це невелика порода собак, яка з'явилася в результаті схрещування мальтійської болонки та той-пуделя. Вони відомі своїм лагідним характером, грайливістю та гіпоалергенністю.

Перед 8 Березня на одному з маркетплейсів з’явилось оголошення, що цуценя-мальтіпу продають, як подарунок до свята. В оголошенні сказано, що цуценята хлопчики, мають відмінну генетику, важитимуть до 3 кг, а також не мають дефектів та алергій. Ціна питання — 25 тисяч гривень.

Оголошення про продаж мальтіпу, як подарунка

Мальтіпу вважаються гіпоалергенними собаками, що робить їх чудовим вибором для людей з алергією на шерсть. Однак вони потребують регулярного грумінгу, оскільки їхня шерсть швидко росте і може сплутуватися. Мальтіпу, як гібридна порода, може мати різноманітні кольори шерсті, успадковані від мальтійської болонки та той-пуделя. Білий — один з найпоширеніших кольорів, особливо якщо один з батьків — мальтійська болонка.

Цуценя мальтіпу з оголошення

Цуценя мальтіпу з оголошення

Ця порода підходить для людей, які шукають лагідну, люблячу та інтелектуальну собаку. Якщо ви вирішили подарувати мальтіпу, переконайтеся, що жінка готова взяти на себе відповідальність за догляд за собакою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають папуг, які є символом любові. Нерозлучники коштують навіть дешевше, ніж квіти.