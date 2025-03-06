"Шикарный ребенок" для подарка: во Львове продают элитных щенков (фото)

Пушистое чудо, покоряющее сердца

В мире декоративных пород собак Померанский шпиц уже давно занимает особое место. Миниатюрные, пушистые и всегда жизнерадостные, эти четырехлапые компаньоны завоевывают сердца владельцев своей харизмой, преданностью и игривым характером. Стоят они недешево – стоимость может достичь сотен тысяч гривен.

Однако есть и собаки дешевле. Так, во Львове продают шпица-кобеля в возрасте 4,5 месяца. В объявлении на одном из маркетплейсов сказано, что ребенок "шикарный" и ищет только любящую семью. "Шикарная, красивая короткая мордашка-улыбашка, набитая шубка, толстые лапки", — перечисляет автор объявления прелести собаки. Цена вопроса — 750 евро или более 32 тысяч гривен.

Объявление о продаже померанца

Померанские шпицы — королевская порода

Свое название порода получила от исторического региона Померания (современная территория Германии и Польши), откуда и началось распространение. Однако настоящую популярность померанцы обрели благодаря британской королеве Виктории, которая имела любимца этой породы и способствовала ее миниатюризации.

Померанцы редко вырастают больше 3,5 кг.

Несмотря на небольшие размеры (обычно вес не превышает 3,5 кг), это смелые собаки, которые легко поддаются дрессировке, отличаются умом и сообразительностью. Особенность породы – роскошная шерсть, требующая регулярного ухода. Владельцы должны тщательно расчесывать своих любимцев во избежание колтунов и сохранить естественный блеск меха. Даря кому-то собаку, стоит убедиться, что человек готов за ней ухаживать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одной породой, вызывающей интерес к 8 Марта является мальтипу. Декоративная смесь болонки и пуделя иногда считается хорошим подарком.