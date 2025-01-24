В Україні продають "дуже ексклюзивну" собаку за 4500 євро: що в ній такого особливого (фото)

Ця порода набула популярності в останні роки

Породиста собака може коштувати десятки тисяч гривень. Купуючи дорогу породу потрібно знати, який саме догляд їй потрібен. В Києві продають собаку, за хутором якої треба доглядати особливо ретельно — це померанський шпіц з цікавим забарвленням.

Продавець в оголошенні на одному з маркетплейсів зазначає, що собака "дуже ексклюзивна", з характерними зовнішніми ознаками породи та родзинкою є блакитні очі, "які зустрічаються раз на мільйон". За собаку просять 4500 євро, що еквівалентно 196 625 грн.

Особливістю тварини вважають очі

Про породу

Померанський шпіц — маленька порода собак, що характеризується жвавим, ласкавим і розумним характером. Померанці бувають різних кольорів, включаючи чорний, помаранчевий, білий, кремовий і різнобарвний. Ці собаки схожі на пухнасті кульки завдяки пишній подвійній шерсті. Вони виростають максимум 3,5 кг. Такі собаки добре піддаються дресируванню та мають дзвінкий голос.

Такі собаки вирізняються грайливим норовом

Скільки коштує померанський шпіц?

Ціна на померанських шпіців коливається від $500 (21 тис. грн) до $5000 (понад 200 тисяч грн) і більше, залежно від багатьох факторів. Вартість збільшується залежно від класу улюбленця. Найдоступніші померанці — це пет-клас, домашні тварини. Вони здебільшого коштують до 1000 доларів (41 тис.грн). Найдорожчі померанці — це шоу-клас для виставок. Їхня ціна стартує з 3000 доларів (125 850 грн). Також на ціну впливає колір — більш рідкі чорний шоколадний та соболиний збільшують вартість. Впливає родовід тварини, репутація заводчика, наявність щеплень тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають кішку рідкісної породи з кучерявим волоссям. Вона утворилась в результаті генетичної мутації.