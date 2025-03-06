Похоронили в родной Украине: как выглядит могила звезды фильма "Операция "Ы" Приходько

Мужчина скончался в 89 лет

Владимир Приходько был украинским актером, который запомнился лентами "Джентльмены удачи", "Вечный зов", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В последней картине также играла известная актриса Наталья Селезнева. Артист скончался в 2023 году.

"Телеграф" расскажет о карьере украинского актера и где его похоронили.

Что известно о Владимире Приходько

Будущий актер родился в 1933 году в Мерефе Харьковской области. Учился в торгово-кулинарной школе, по завершении которой начал работать на заводе. С детства Владимир начал играть в футбол. Входил в местные клубы "Строитель" ("Авангард"), а затем перешел в "Авангард" ("Металлист").

Из-за серьезной травмы Приходько завершил спортивную карьеру. Некоторое время лечился в Пятигорске. В 1958 году мужчину пригласили играть в команду города Шахты. Незадолго Владимир снова получил травму и окончательно завязал с футболом.

Однажды Приходько увидел объявление о наборе в театральную студию и захотел попробовать себя. Он обучался в Харьковском театральном институте. После окончания вуза его направили в Симферопольский драматический театр.

Приходько играл в Симферопольском театре, фото из сети

Затем актер перебрался в Москву, где работал в театре имени Станиславского. Там он учился в музыкальном училище имени Гнесиных. Вскоре начал сотрудничать с компанией "Мосфильм". Дебютной стала роль матроса в фильме "Оптимистическая трагедия".

В 1965 году Приходько сыграл заключенного на 15 дней в части "Напарник" ленты "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Это дало ему широкую узнаваемость и возможность развивать актерскую карьеру.

Владимир Приходько в "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", фото из сети

Также Приходько перевоплощался в солдата-исполнителя песен в фильме "Война и мир", водителя — в "Джентльменах удачи", охранника тюрьмы — в "Вечном зове". Имел эпизодическую роль в фильме "Двенадцать стульев".

Владимир Приходько в "Война и мир", фото из сети

В общем Приходько считают мастером эпизода. Его творческое наследие насчитывает 55 фильмов, в частности "Трактир на Пятницкой", "Рожденная революцией", "Вам и не снилось", "Если бы я был начальником", "Частное лицо", "Возвращение Будулая".

Владимир Приходько в "Трактире на Пятницкой", фото из сети

Приходько был женат на женщине Наталье, с которой у него была дочь Оксана. Однако брак не был продолжительным. В 90-х актер оставил экс-жене и дочери квартиру в Москве, а сам вернулся в Мерефу.

После распада Советского Союза Приходько перестали приглашать в кино. Так мужчина жил в скромном доме вместе с больной матерью. Он занимался рыбалкой, сбором грибов и огородничеством.

В 2013 году Приходько приехал на программу российского телевидения, где встретился с дочерью Оксаной. Там женщина рассказала, что отец не платил алименты ее матери и виделся с ней только раз. Также она обвинила отца в попытке изнасилования, когда ей было 17 лет. Владимир ответил, что прощает ей эту ложь.

Владимир Приходько и дочь Оксана, фото из сети

Смерть и могила Владимира Приходько

Актер умер в июне 2023 года в Мерефе, но об этом стало известно только месяц спустя. Ему было 89 лет. Приходько похоронили на местном Артемовском кладбище. Мужчине установили деревянный крест, на который прицепили его портрет. Примечательно, что место захоронения расположено на краю кладбища. Возможно, актеру уже установили памятник, однако новых фотографий могилы в сети нет.

Могила Владимира Приходько, фото Александра Кравцова

Могила Владимира Приходько, фото Александра Кравцова

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