"План "Б" потрібен зараз". Ситуація на Курщині може стрімко погіршуватися, що відомо (карта)

Свої втрати росіяни нівелюють величезною кількістю дронів

На Курському напрямку зафіксовано просування росіян. Вони продовжують активно використовувати FPV-дрони для контролю доріг, щоб унеможливлювати підкріплення ЗСУ.

Як зазначає військовий паблік DeepState, армія РФ з півдня від Суджі тисне на схід у районі Курилівки. Там же росіяни перейшли річку Псел, де була оборонна лінія ЗСУ.

Армія Росії намагається "підрізати" український плацдарм на півдні, щоб позбавити його ліній постачання з української території. Зафіксовано зменшення сірої зони у районі Свердликового біля кордону України.

Курилівка на карті

Як відмітив військовий Артем "Східний", вже кілька місяців росіяни активно використовують в Курській області дрони. Наразі вони докладають чимало зусиль для прориву на КПВВ "Суджа" через прикордоння ліворуч, наступаючи від Свердликова, а також від Мелового до Олешні праворуч. Їх мета — взяти на повний вогневий контроль "дорогу життя" Сил оборони України (СОУ).

За словами військового, росіяни за допомогою FPV-дронів контролюють усі дороги у самій Суджі та найближчих населених пунктах.

"Починаючи з лютого, все це переросло в повний контроль дронами супротивника шляхів постачання СОУ не тільки на території Курської області, а й у сумському прикордонні. Екіпажі ворога працюють злагоджено та професійно. Літають групами FPV на невеликій відстані один від одного, добре координуючись між собою. Часто використовують тактику "засідок" з посадженим на землю дроном в режимі очікування. Часом на невеликій ділянці шляху таких дронів, що "засіли", може бути відразу кілька", — каже "Східний".

Він додає, що натомість його побратими на інших напрямках фіксують значне зниження активності дронів РФ. Наразі ЗСУ мають лише кілька працюючих маршрутів заїзду на Курський напрямок, більшість доріг контролюють окупанти. Свої втрати росіяни нівелюють величезною кількістю дронів.

"Знаю, що наше командування в курсі про ситуацію і вживає часткових заходів, але їх поки що недостатньо. Якщо у нас є план "Б" — то він необхідний вже на сьогодні", — резюмує "Східний".

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