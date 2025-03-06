"План "Б" нужен сейчас". Ситуация на Курщине может стремительно ухудшаться, что известно (карта)

Свои потери россияне нивелируют огромным количеством дронов

На Курском направлении зафиксировано продвижение россиян. Они продолжают активно использовать FPV-дроны для контроля дорог, чтобы исключить возможность подкрепления ВСУ.

Как отмечает военный паблик DeepState, армия РФ с юга от Суджи давит на восток в районе Куриловки. Там же россияне перешли реку Псел, где была оборонительная линия ВСУ.

Армия России пытается "подрезать" украинский плацдарм на юге, чтобы лишить его линий поставок с украинской территории. Зафиксировано уменьшение серой зоны в районе Свердликового у границы Украины.

Куриловка на карте

Как отметил военный Артем "Східний", уже несколько месяцев россияне активно используют в Курской области дроны. Сейчас они прилагают немало усилий для прорыва на КПВВ "Суджа" через приграничье слева, наступая от Свердликова, а также от Мелового до Олешни направо. Их цель – взять на полный огневой контроль "дорогу жизни" Сил обороны Украины (СОУ).

По словам военного, россияне с помощью FPV-дронов контролируют все дороги в Судже и ближайших населенных пунктах.

"Начиная с февраля, все это переросло в полный контроль дронами противника путей снабжения СОУ не только на территории Курской области, но и в сумском пограничном. Экипажи врага работают слаженно и профессионально. Летают группами FPV на небольшом расстоянии друг от друга, хорошо координируясь между собой". Часто используют тактику "засад" с посаженным на землю дроном в режиме ожидания. Порой на небольшом участке пути таких "засевших" дронов может быть сразу несколько", — говорит "Східний".

Он добавляет, что его собратья на других направлениях фиксируют значительное снижение активности дронов РФ. В настоящее время у ВСУ есть лишь несколько работающих маршрутов заезда на Курское направление, большинство дорог контролируют оккупанты. Свои потери россияне нивелируют огромным количеством дронов.

"Знаю, что наше командование в курсе о ситуации и принимает частичные меры, но их пока недостаточно. Если у нас есть план "Б" — то он необходим уже на сегодня", — резюмирует "Східний".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия не смогла захватить Украину и зачем продолжает войну.