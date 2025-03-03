"Путіну потрібен результат". Чому Росія не змогла захопити Україну і навіщо продовжує війну

Противник постійно відкладає терміни виконання своїх бойових завдань через дії наших військ

Першочергові плани росіян, які складалися їм перед початком великого вторгнення в Україну, було зруйновано. За три роки вони так і не змогли досягти своїх "цілей", але російському президенту Володимиру Путіну, як і раніше, потрібен результат.

Про це сказав заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна. Він пояснив, за рахунок чого вдалося зламати плани росіян на початку.

"Перше – це Київ. Їм не вдалося за три дні захопити столицю. Друге – це Маріуполь. Це місто-герой, що реально затримало все угруповання ворожих військ, яке на той період часу мало вийти на наші південні території і потім просуватися на північ для з'єднання з угрупованням російських військ, яке йшло на Харків, з метою повного оточення наших військ в зоні тодішньої Операції об'єднаних сил. Це перший етап, який не вдалося повністю реалізувати Російській федерації", — зазначив Скібіцький.

Третім етапом співрозмовник назвав звільнення українських територій, захоплених у перші дні війни.

"Харківська область та місто Херсон абсолютно зламали всі плани Росії щодо просування її військ углиб нашої території", — пояснює Скібіцький.

Четвертим етапом він називає бойові дії, які йдуть на сьогодні вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

"Адже противник постійно відкладає строки виконання своїх бойових завдань через дії наших військ. Сили оборони України тримають позиції, відкидають ворога назад і не дають виконати плани, які для себе окреслив Кремль на місяць, на пів року, на рік", — пояснює співрозмовник.

При цьому, попри численні провали та невдачі, росіян все одно не відмовляють від продовження бойових дій та війни. Це відбувається через те, що Путіну все ще потрібний результат від цієї війни.

"Результату так званої "спеціальної воєнної операції" немає. А в чому полягає цей результат? Це "надання допомоги", як вони говорили на початку, "звільнення" Луганської й Донецької областей від "української окупації", в їхніх адміністративних кордонах. Поставлене завдання російським окупантам досі не виконане. Уся Луганська область не окупована, і завдання щодо Донецькій області за таких темпів наступальних дій, які є в Російської федерації, навряд чи їм вдасться виконати найближчим часом", — підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова української Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко розповів, чого чекати від російських загарбників у 2025 році.