Пʼятеро дітей від різних жінок: що відомо про нащадків Жванецького та який вигляд вони мають

Гуморист має щонайменше п'ятеро спадкоємців

Михайло Жванецький був відомим українським письменником-сатириком, якого знали у всьому Радянському Союзі. А після вторгнення росіян він підтримував Україну та добре висловлювався про батьківщину. Гуморист помер у 2020 році, але в нього залишилися нащадки.

"Телеграф" розкаже, що відомо про спадкоємців видатного сатирика, і чим вони займаються.

Нащадки Михайла Жванецького

Сатирик мав насичене особисте життя, хоча завжди його приховував. Першою дружиною Михайла була Лариса Кулик, з якою він одружився одразу після завершення вишу. Подружжя жило в однокімнатній квартирі разом з матір'ю Кулик. Невдовзі жінка вирішила розлучитися з сатириком і переїхала за кордон, де отримала від родича галерею у Парижі.

Під час гастролей Жванецький закрутив роман зі своєю прихильницею в Одесі. Він не планував продовжувати ці стосунки, але жінка завагітніла та навіть змусила його платити аліменти. Позашлюбною донькою Жванецького стала Ольга. Жінка займалась журналістикою. Ольга підтримувала стосунки з батьком та бувала на сімейних святах. Також вона є дуже схожою на свого зіркового батька.

Донька Жванецького - Ольга, фото з мережі

Ще однією обраницею гумориста була художниця Надія Гайдук, за якою він довго залицявся. Пара жила на два міста — Москву та Санкт-Петербург. Невдовзі у них народилась донька Ліза, але пара розійшлась. Причиною стало те, що Михайло мав коханку.

Надія Гайдук і донька від Жванецького - Ліза, фото з мережі

Донька Ліза працювала юристом і народила четверо дітей. Пізніше у неї з'явилось ще двоє онуків. Подейкували, що Михайло не мав часу підтримувати стосунки з Лізою через постійну зайнятість.

Окрім цього, Жванецький крутив роман з керівницею програми "Навколо сміху" Тетяною. Ці стосунки називали союзом за розрахунком, бо в сатирика під час них почала активно розвиватися кар'єра. У цей період у Жванецького захворіла мама, тож він найняв для неї доглядальницю Регіну Ривкіну. У них стався роман, унаслідок якого народився син Андрій.

Уперше Михайло побачив сина в 11 років у США. Андрій розповідав, що батько не міг признати, що залишив його та намагався відкупитися грошима. Водночас Андрій став журналістом: створював сценарії для російських серіалів і дописував у міжнародні видання.

Андрій Ривкін, син Жванецького, фото з мережі

У 2024 році Андрій потрапив у скандал. Його дружина заявила, що чоловік вкрав 75 тисяч доларів і втік до США. Кошти залишилися з продажу годинника батька. Натомість Ривкін назвав розлучення з дружиною найкращим рішенням року.

Так Тетяна розірвала стосунки з сатириком після зради. А Жванецький знайшов нову жінку — Венеру Умарову. Вони були у стосунках 10 років і мали сина Максима. Однак пара розійшлась, оскільки Венера мріяла про переїзд до США, чого Михайло не хотів. Максим емігрував до США, де одружився. Сатирик допомагав сину фінансово.

Максим, син Жванецького від Венери Умарової, фото з мережі

Після цього сатирик зійшовся з гідрологом Наталею, яка молодша за нього на 32 роки. Вони перебували у стосунках 30 років. У пари з'явився син Дмитро. У 2010 році Михайло та Наталя побралися, до чого їх піштовхнув син. Дмитро вступив на факультет психології у Москві. Зараз він має власний бізнес. Мати Наталя підозрює, що він пише гумористичні матеріали під псевдонімом.

Жванецький та дружина Наталія, фото з мережі

Син Жванецького - Дмитро, фото з мережі

Жванецький з дружиною Наталею, фото з мережі

Окрім цього, подейкували, що Жванецький має позашлюбного сина Григорія від колишньої дімпрацівниці. Ще одним нащадком сатирика міг бути син від дружини композитора Кирила Мирославського — Валерії. Були чутки, що хлопець має інвалідність, утім, його доля невідома.

Після смерті Жванецького адвокати розповіли, що якщо не було шлюбного договору, то половину майна отримає його дружина Наталя. Тоді як інша половина дістанеться дітям сатирика, які доведуть їхні рідні зв'язки. Однак якщо сатирик залишив заповіт, то майно повинні розподілити за його побажанням. Статки Жванецького оцінювали у 150-200 мільйонів рублів. Йшлося про квартиру у Москві та будинок у передмісті, а також про будинок гумориста в Одесі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила Михайла Жванецького у Москві. Йому встановили цікавий пам'ятник.