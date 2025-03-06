Пятеро детей от разных женщин: что известно о потомках Жванецкого и как они выглядят

Юморист имеет по меньшей мере пятеро наследников

Михаил Жванецкий был известным украинским писателем-сатириком, которого знали во всем Советском Союзе. А после вторжения россиян он поддерживал Украину и хорошо высказывался о родине. Юморист скончался в 2020 году, но у него остались потомки.

"Телеграф" расскажет, что известно о наследниках выдающегося сатирика, и чем они занимаются.

Потомки Михаила Жванецкого

Сатирик имел насыщенную личную жизнь, хотя всегда ее скрывал. Первой женой Михаила была Лариса Кулик, на которой он женился сразу после завершения вуза. Супруги жили в однокомнатной квартире вместе с матерью Кулик. Вскоре женщина решила развестись с сатириком и переехала за границу, где получила от родственника галерею в Париже.

Во время гастролей Жванецкий закрутил роман со своей поклонницей в Одессе. Он не собирался продолжать эти отношения, но женщина забеременела и даже заставила его платить алименты. Внебрачной дочерью Жванецкого стала Ольга. Женщина занималась журналистикой. Ольга поддерживала отношения с отцом и бывала на семейных праздниках. Также она очень похожа на своего звездного отца.

Дочь Жванецкого — Ольга, фото из сети

Еще одной избранницей юмориста была художница Надежда Гайдук, за которой он долго ухаживал. Пара жила на два города – Москву и Санкт-Петербург. Вскоре у них родилась дочь Лиза, но пара разошлась. Причиной стало то, что у Михаила была любовница.

Надежда Гайдук и дочь Жванецкого — Лиза, фото из сети

Дочь Лиза работала юристом и родила четверых детей. Позже у нее появилось еще двое внуков. Поговаривали, что у Михаила не было времени поддерживать отношения с Лизой из-за постоянной занятости.

Кроме этого, Жванецкий крутил роман с руководительницей программы "Вокруг смеха" Татьяной. Эти отношения называли союзом по расчету, потому что у сатирика в то время начала активно развиваться карьера. В этот период у Жванецкого заболела мама, поэтому он нанял для нее сиделку Регину Ривкину. У них произошел роман, в результате которого родился сын Андрей.

В первый раз Михаил увидел сына в 11 лет в США. Андрей рассказывал, что отец не мог признать, что оставил его и пытался откупиться деньгами. В то же время Андрей стал журналистом: создавал сценарии для российских сериалов и дописывал в международные издания.

Андрей Рывкин, сын Жванецкого, фото из сети

В 2024 году Андрей попал в скандал. Его жена заявила, что муж украл 75 тысяч долларов и сбежал в США. Средства остались с продажи часов отца. В то же время Рывкин назвал развод с женой лучшим решением года.

Так Татьяна разорвала отношения с сатириком после предательства. А Жванецкий нашел новую женщину — Венеру Умарову. Они были в отношениях 10 лет и имели сына Максима. Однако пара разошлась, поскольку Венера мечтала о переезде в США, чего Михаил не хотел. Максим эмигрировал в США, где женился. Сатирик помогал сыну финансово.

Максим, сын Жванецкого от Венеры Умаровой, фото из сети

После этого сатирик сошелся с гидрологом Натальей, которая младше его на 32 года. Они находились в отношениях 30 лет. У пары появился сын Дмитрий. В 2010 году Михаил и Наталья обручились, к чему их натолкнул сын. Дмитрий поступил на факультет психологии в Москве. Сейчас у него есть собственный бизнес. Мать Наталья подозревает, что он также пишет юмористические материалы под псевдонимом.

Жванецкий и жена Наталья, фото из сети

Сын Жванецкого – Дмитрий, фото из сети

Жванецкий с женой Натальей, фото из сети

Кроме этого, поговаривали, что Жванецкий имеет внебрачного сына Григория от бывшей домработницы. Еще одним потомком сатирика мог быть сын от жены композитора Милославского – Валерии. Были слухи, что парень имеет инвалидность, впрочем, его судьба неизвестна.

После смерти Жванецкого адвокаты рассказали, что если не было брачного договора, половину имущества получит его жена Наталья. В то время как другая половина достанется детям сатирика, которые докажут их родные связи. Однако если сатирик оставил завещание, то имущество должно распределиться по его желанию. Состояние Жванецкого оценивали в 150-200 миллионов рублей. Речь шла о квартире в Москве и доме в пригороде, а также о доме юмориста в Одессе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Михаила Жванецкого в Москве. Ему установили интересный памятник.