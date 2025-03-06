По всей Украине объявляли тревогу: чем могли ударить россияне (обновлено)

Украинцев просят находиться в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги

В четверг, 6 марта, по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Причина — взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. По данным Воздушных сил, за несколько минут до взлета МиГ фиксировалась угроза атаки баллистикой.

17.35: пуск ракеты Х-47М2 "Кинжал" пока не подтверждается.

17.37: Отбой угрозы МиГ-31К. Без ракетных пусков.

17.40: Начались отбои тревог во всех областях, кроме Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Для справки

МиГ-31К – это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Может работать в любое время и в любых погодных условиях.

Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37. "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Его тяжело сбить с помощью ПВО, и на это способны только новые комплексы.

Максимальная дальность поражения МиГ-31К – 2 тыс. км. Кроме того, истребитель может нести только одну ракету "Кинжал".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 2 марта россияне атаковали Украину баллистикой. Взрывы раздались в Харькове и других частях Украины. Сообщалось о попадании одного из БПЛА в жилую многоэтажку в центре города. В результате удара пострадало 4 человека, всех их госпитализировали.