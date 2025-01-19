Тряхнуло кілька разів: в Україні стався землетрус (карта)

Зафіксовано кілька поштовхів та афтершоків

У неділю, 19 січня, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус. Його магнітуда склала 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу перебував у Ялтинському районі. Про це написали російські ЗМІ із посиланням на заступника директора Інституту сейсмології та геодинаміки Марину Бондар.

"19 січня 2025 року о 04 год 59 хв (за Московським часом) сейсмічними станціями Криму зареєстровано землетрус енергетичним класом Кп=9.1, магнітудою MSH=2.8. Епіцентр розташований у Ялтинському районі", – розповіла Бондар.

Також повідомлялося, що жителі Ялти відчули поштовх, і деякі з них підстрибували з ліжок. Потім було ще шість поштовхів, так званих "афтершоків". Директор інституту сейсмології Юрій Вольфман пояснив, що трусило навіть не в морі, а на самому узбережжі.

"У нас було шість слабких афтершоків після основного поштовху. Зараз у нас ще один землетрус, за ним поки що збираємо інформацію", — повідомила Бондар.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму мазут продовжує забруднювати узбережжя, тому у Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації (НС). Внаслідок грудневої аварії російських нафтових танкерів виявили забруднення на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих на захід від Севастополя.