Підозрювану у гучній справі "туалетних схем" в Києві звільнили під чималу заставу. Чи були у неї такі гроші

Депутатка володіє чотирма квартирами і не тільки

Вищий антикорупційний суд випустив під чималу заставу ще одну фігурантку у справі про земельну корупцію Марченко Олену Львівну. До цього було звільнено з-під варти заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петра Оленича.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Петров. Зазначається, що за Марченко внесли заставу, встановлену судом у розмірі 50 мільйонів гривень.

"Другий фігурант "туалетної схеми" з виведення комунальних земель в приватну власність вийшов на свободу. Вищий антикорупційний суд випустив депутатку Київської міської ради Олену Марченко під заставу в 50 млн грн. Звідки у Марченко 50 млн грн я не знаю, бо робота депутата в міській раді є добровільною та безкоштовною", — наголошує Петров.

Зауважимо, що протягом чотирьох років Марченко не декларувала своє майно та грошові надходження. Проте, за даними OpenDataUA, у 2020 році вона як заступник керуючого партнера, депутат Київської міської ради отримала дохід на суму 741 465 грн, грошові активи становили 474 055 грн, 15 тисяч доларів та 14 євро. Вона володіє 4 квартирами на площу 330 м² та 3 земельними ділянками в 4 500 м², і двома авто.

Проте загальна сума цих грошей і зароблених до цього не можуть становити 50 млн грн визначеної судом застави.

У 2019 році Марченко мала лише три квартири і три земельні ділянки, ту ж кількість авто. А от доходів на суму 886 380 грн, активів 107 565₴, 10 000$, 59€.

У 2018 як перший заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації отримала доходів 661 805₴. Активів нараховано на 81 061₴, 12 143$, 528€. Кількість рухомого та нерухомого майна не збільшувалась.

У 2017 Марченко отримала доходів на майже 2 млн грн, зокрема 1 936 924 грн. Грошових активів мала на 77 417₴, 12 049$, 718€.

У 2016 році також зазначено чималі статки, зокрема: доходи 1 673 887 грн, грошові активи — 50 132₴, 12 000$, 4 983€.

Декларація Марченко Олени

Декларація Марченко Олени

Декларація Марченко Олени

Що відомо про Марченко

Марченко Олена з 2020 року депутатка Київської міської ради 9 скликання від ВО "Батьківщина". Членкиня постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

До цього вона три роки з 2017 працювала першою заступницею заступника директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА. У 2015 році була радницею Київського міського голови Віталія Кличка.

Наразі вона фігурує у справі НАБУ та САП про земельну корупцію у Києві. Слідство вважає її причетною до злочинної групи, яку очолював бізнесмен Денис Комарницький.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київській міськраді обговорюють запобіжники для "туалетних схем" та інших дерибанів.