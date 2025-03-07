Глава Госстата уходит в отставку: чем запомнился Вернер за восемь лет в должности

В Госстате чиновник работал с 2009 года

Кабинет Министров Украины принял решение об уходе Игоря Вернера с должности Председателя Государственной службы статистики Украины. Это кадровое решение было принято на заседании правительства 7 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Вернер возглавлял Госстат с 2016 года, проработал он на этом посту более восьми лет. В марте 2023 г. решением правительство ему назначили первый ранг государственного служащего.

Игорь Вернер начал карьеру в сфере статистики в 2009 году, когда стал заместителем директора департамента информатизации Государственной службы статистики Украины.

Впоследствии занимал должности начальника Главного управления региональной статистики, а в декабре 2016 года возглавил Госстат. До этого он проходил военную службу в Вооруженных силах Украины и получил степень кандидата технических наук.

Именно при его руководстве в 2021 году была начата модернизация Госстата. Основной упор делался на автоматизации сбора и обработки данных, интеграции с другими государственными реестрами и создании новой IT-инфраструктуры для работы ведомства.

Несмотря на эти изменения, в 2022 году правительство приняло решение о существенном сокращении штата Госстата – с более чем 6000 до 4600 сотрудников, а в перспективе – на треть. Планировалось создание единого центрального юрлица вместо региональных подразделений, а также обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами.

В своей декларации за 2024 год Вернер указал, что владеет земельным участком площадью более 19 000 м², имеет в собственности квартиру в Киеве и получил заработную плату в размере более 1,4 миллиона гривен. Также он задекларировал пенсию, которая составила 151 922 гривны в год.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с чиновником. Игорь Вернен рассказал о том, как считает Госстат, каким образом статистики мониторят цены на рынках и в магазинах, и сколько украинцев осталось вообще.