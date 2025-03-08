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Без системи "Шлях". За яких умов чоловіки виїжджатимуть за кордон для перевезення гуманітарки

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Виїзд за кордон
Виїзд за кордон. Фото Дивись.Інфо

Чоловіки, що перевозять гуманітарну допомогу та медичні вантажі, можуть перетнути кордон тільки на загальних підставах

З березня 2025 року деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон, але за певних умов. Таке право також є у чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. З 1 березня 2025 року вони виїжджають за межі України на загальних підставах.

Згідно зі постановою Кабінетів Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", чоловіки перетинатимуть кордон з метою перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги без реєстрації в системі "Шлях".

Тому Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації більше не будуть ухвалювати рішення про виїзд за кордон.

Кому з чоловіків можна перетинати кордон для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги з 1 березня

Це право надається:

  • заброньованим на період мобілізації;
  • непридатним до військової служби за станом здоров'я;
  • багатодітним батькам;
  • чоловікам, які мають дитину до 18 років та дружину, яка проходить військову службу, які самостійно виховують дитину;
  • особам з інвалідністю;
  • водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою.

Аби перетнути кордон, вищезазначеним особам потрібно буде пред'явити документи прикордонникам — для чоловіків у першу чергу військово-облікові документи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка категорія чоловіків може вільно, необмежену кількість разів та з будь-яких причин перетнути кордон.

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#Мобілізація #Виїзд за кордон