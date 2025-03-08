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Без системы "Шлях". При каких условиях мужчины будут выезжать за границу для перевозки гуманитарки

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Выезд за границу
Выезд за границу. Фото Дивись.Інфо

Мужчины, перевозящие гуманитарную помощь и медицинские грузы, могут пересечь границу только на общих основаниях

С марта 2025 года некоторые категории мужчин могут выезжать за границу, но при определенных условиях. Такое право также есть у мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. С 1 марта 2025 года они выезжают за пределы Украины на общих основаниях.

Согласно постановлению Кабинетов Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", мужчины будут пересекать границу с целью перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи без регистрации в системе "Шлях".

Поэтому Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации больше не будут принимать решение о выезде за границу.

Кому из мужчин можно пересекать границу для перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи с 1 марта

Это право предоставляется:

  • забронированным на период мобилизации;
  • непригодным к военной службе по состоянию здоровья;
  • многодетным родителям;
  • мужчинам, имеющим ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
  • лицам с инвалидностью;
  • водителям транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

Чтобы пересечь границу, вышеуказанным лицам нужно будет предъявить документы пограничникам — для мужчин, в первую очередь, военно-учетные документы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая категория мужчин может свободно, неограниченное количество раз и по каким-либо причинам пересечь границу.

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#Мобилизация #Выезд за границу