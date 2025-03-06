Журналісти та артисти знову можуть виїжджати з України, але за деяких умов (список)

Якщо мету поїздки не підтверджено, то у виїзді буде відмовлено

Уряд визначив порядок перетину кордону для журналістів та артистів, для яких раніше його заборонили. Названо перелік документів, які будуть потрібні цим особам для виїзду з країни.

Про це 6 березня повідомили у Держприкордонслужбі України. Зазначається, що ухвала Кабміну від 4 березня поточного року передбачає внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України.

Зокрема, визначено можливість виїзду за межі країни для категорій осіб, які належать до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Так, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за умови виконання правил перетину держкордону наступних документів:

лист Міністерства культури і стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби з деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом на українську);

військово-обліковий документ із відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

При цьому в Держприкордонслужбі зазначили, що якщо мету поїздки не підтверджено, то у виїзді буде відмовлено.

"Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Мінцифри розглядають звернення лише за дотримання всіх вимог, а листи Адміністрації Держприкордонслужби не надаються у разі невідповідності поданих документів", — йдеться у повідомленні.

Передісторія

Наприкінці лютого поточного року стало відомо, що з 3 березня виїзд за кордон артистів та журналістів буде певним чином заборонено, оскільки Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) планувало призупинити видачу листів до Державної прикордонної служби України.

Головною причиною для ухвалення цього рішення стало те, що велика кількість артистів, які виїхали за кордон за сприяння міністерства, так і не повернулися.

"Лише за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилено) з-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКСК", - сказав радник Міністерства культури Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, раніше в Україні розкритикували заборону виїзду артистам та журналістам. "Телеграф" зібрав добірку висловлювань відомих українців на рішення Мінкульту.