87-річний радник очільника МВС Клименка за два роки заробив понад мільйон грн

Глава МВС має п’ять штатних радників

Василь Дурдинець — колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник Голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, генерал внутрішньої служби, обіймає посаду штатного радника очільника МВС Ігоря Клименка та отримує чималу зарплатню. Зараз Дурдинцю 87 років.

Про це повідомляє "Главком", який отримав бухгалтерську виписку заробітної плати радників міністра внутрішніх справ України. Згідно з нею, за період з січня 2023 року по січень 2025 Дурдинець отримав 1,12 млн грн. Його щомісячна зарплата складає 30-40 тисяч гривень.

Структура зарплат радників МВС

Як пояснили виданню у департаменті комунікації МВС, зарплата радників складається з посадового окладу та надбавок. Надбавки у відсотках до посадового окладу нараховують за вислугу років у державних органах, також є надбавки за виконання особливо важливої роботи (до 100% посадового окладу). Крім того, радники отримують премії за особисті внески в загальні результати роботи.

Судовий процес щодо перерахунку пенсії

Наприкінці грудня 2021 року Василь Дурдинець виграв судовий процес проти Головного управління Пенсійного фонду в Києві щодо перерахунку пенсії. Він заявив, що Пенсійний фонд не врахував довідку департаменту персоналу МВС, видану йому 24 червня 2021 року.

За матеріалами суду, Василь Дурдинець отримує пенсію за вислугу років, яка прирівнюється до посади першого заступника міністра внутрішніх справ. Департамент персоналу МВС видав довідку про розмір грошового забезпечення на 1 січня 2021 року за посадою першого заступника міністра внутрішніх справ, яка мала складати 96,7 тис. грн. Саме таку суму очікував отримувати Василь Дурдинець після того, як нині ліквідований Окружний адмінсуд Києва зобов’язав столичне відділення Пенсійного фонду перерахувати виплати теперішньому раднику очільника МВС.

Майновий стан і доходи

У декларації Дурдинця за 2019 рік, яку розміщено на сайті НАЗК, зазначається, що він має у спільній сумісній власності київську квартиру на 92,6 кв. м. Згідно з документом, у 2019 році колишній урядовець заробив 586,6 тис. грн зарплати у міністерстві внутрішніх справ. Його пенсія склала 218,2 тис. грн або 18,1 тис. грн за місяць. Крім того, Дурдинець задекларував 40 тис. грн готівки.

Василь Дурдинець має низку високих державних нагород. Він повний кавалер ордену "За заслуги" та нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів. Чоловік має почесні звання "Заслужений працівник МВС", "Заслужений прикордонник України" і "Заслужений юрист України".

Радники очільника МВС

Чинний очільник МВС Ігор Клименко має п’ять штатних радників. Двоє з них, зокрема й Василь Дурдинець, були радниками попереднього глави відомства — Дениса Монастирського. Четверо радників Клименка отримують зарплату.

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