Вы гуляете, а деньги капают: пенсионерам предлагают легкую и творческую работу

В месяц будет всего 6-8 рабочих дней

В городе Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области ЛУН открыл вакансию фотографа для съемок фото строительства жилых комплексов. Работодатель готов рассмотреть кандидатуру, в том числе, и пенсионеров.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Там указано, что заработная плата составляет 5 тысяч гривен, при этом работнику будут оплачивать проезд на общественном транспорте.

Работа будет занимать 5-6 часов в день. Всего в месяц 6-8 рабочих дней (только будние). После периода адаптации и более глубокого ознакомления с процессами работы рабочее время фактически может сократиться почти вдвое.

Требования к кандидату:

энергичный, ответственный и добросовестный человек;

имеет телефон с хорошей камерой, предпочтительно с возможностью широкоформатной съемки; также будет плюсом наличие power bank (особенно в зимний период);

понимает как правильно выставить ракурс (профессиональных навыков не требуется, нужно только "не завалить" горизонт, разместить здание по центру кадра и т.д.);

умеет работать в четко определенные сроки;

готов рассматривать данную работу как долгосрочную и постоянную;

точно не профессиональный или свадебный фотограф ( задачи компании не требуют высокого уровня навыков фотографии). Примеры работ здесь.

Что входит в обязанности:

ежемесячно необходимо ездить по стройкам ЖК г. Ирпень, г. Буча и пгт. Гостомель (около 35 объектов в месяц) и красиво и качественно фотографировать новостройки с одних и тех же определенных ракурсов.

делать фотографии с помощью определенного приложения;

после фотографирования отправлять отчеты о проделанной работе на почту.

"Если вас заинтересовала работа — отправляйте резюме и обязательно сопроводительное письмо с ответом на вопрос: "Почему вас заинтересовала эта вакансия?" и "Какова модель мобильного телефона?" с темой письма "Фотограф". Резюме без сопроводительного письма не рассматриваем", — говорится в объявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове предлагают работу для пенсионеров с гибким графиком. Работодатель предлагает достойную оплату.