Пенсіонерам пропонують прибуткову роботу з гнучким графіком
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кандидат має бути чуйним до дітей
Робота для пенсіонерів в Україні є як на умовах повної зайнятості, так і погодинно. Літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії — у місті Кривий Ріг шукають няню, готові взяти пенсіонерку, студента.
Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті з пошуку роботи та підбору персоналу. Няня потрібна для дівчинки 6 років з аутистичним розладом. Оплата погодинна — 115 грн/година, за місяць можна заробити до 10 тисяч гривень. Гнучкий графік, локація — 4-й Зарічний мікрорайон, 10.
Няня має бути відповідальною та чуйною щодо дитини. Вона має бути готова працювати з особливою дитиною.
Обов’язки:
- годування,
- зміна памперса,
- прогулянки на вулиці,
- приймання ліків за потреби по часу (препарати заздалегідь видає мати).
Як розповідав "Телеграф", мережа магазинів крафтового пива у Києві шукає на роботу продавця-бармена. Готові взяти пенсіонера.