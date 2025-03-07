Пенсіонерам пропонують прибуткову роботу з гнучким графіком

Кандидат має бути чуйним до дітей

Робота для пенсіонерів в Україні є як на умовах повної зайнятості, так і погодинно. Літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії — у місті Кривий Ріг шукають няню, готові взяти пенсіонерку, студента.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті з пошуку роботи та підбору персоналу. Няня потрібна для дівчинки 6 років з аутистичним розладом. Оплата погодинна — 115 грн/година, за місяць можна заробити до 10 тисяч гривень. Гнучкий графік, локація — 4-й Зарічний мікрорайон, 10.

Няня має бути відповідальною та чуйною щодо дитини. Вона має бути готова працювати з особливою дитиною.

Обов’язки:

годування,

зміна памперса,

прогулянки на вулиці,

приймання ліків за потреби по часу (препарати заздалегідь видає мати).

Як розповідав "Телеграф", мережа магазинів крафтового пива у Києві шукає на роботу продавця-бармена. Готові взяти пенсіонера.