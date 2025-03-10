Запухший и состарившийся: как выглядит сегодня коллаборант Царев

Политик продолжает распространять кремлевскую пропаганду

Олег Царев – бывший бизнесмен и пророссийский политик. В Украине его обвинили в государственной измене за коллаборационизм с Россией. В течение многих лет политик вел антиукраинскую деятельность и отрабатывал кремлевскую методичку. Сейчас он продолжает зарабатывать кровавые рубли, предав родину.

Будучи депутатом, Царев поддерживал скандальные "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России мог находиться в Севастополе до 2042 года. Также он голосовал за закон "Об основах государственной языковой политики", укреплявший статус русского языка. А еще поддерживал "диктаторские законы", которыми ограничивались права и свободы граждан.

Царев всю деятельность проталкивал российские нарративы, фото из его соцсетей

Также Царев считал День Конституции Украины "позором" и высказывался за силовой разгон Евромайдана. Он говорил, что Россия аннексировала Крым из-за майдановцев. В 2014 году политик пытался посетить сторонников президента России Владимира Путина в Николаеве.

Царев общался с сепаратистами в Донецкой области и заявлял, что готов возглавить так называемое "Юго-Восточное движение". Поддерживал псевдореспублики "ЛДНР" и был "спикером парламента Новороссии". Призвал к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя, за что против него открывали уголовные дела.

Где сейчас Олег Царев

В 2022 году стало известно, что россияне планировали назначить Царева главой оккупационного правительства в Киеве. Его заметили на съемках пропагандистских роликов в Киевской области. Однако Киев за 3 дня, как планировалось, оккупантам не удалось захватить, так что планы были сорваны.

Впоследствии в Украине политика заочно приговорили к 12 годам заключения за "публичные призывы к изменению государственных границ нашей страны, а также насильственной смене действующей власти и конституционного строя".

Царев призывал к смене власти в Украине, фото "Цензор.нет"

Позже коллаборант заявил, что полной победы россиян в Украине не будет. Также он говорил, что россияне "потеряли Украину".

"Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее", — делился он.

В 2023 году Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Цареву в государственной измене. Следователи установили, что предатель сотрудничал с оккупантами после начала полномасштабного вторжения.

Через некоторое время появилась информация, что в Царева дважды стреляли, когда он находился в ялтинском санатории. Его состояние оценивали как сложное. Информаторы в СБУ сообщили "Телеграфу", что это была операция украинской стороны. Позже политик рассказал, что чувствует себя хорошо.

Царев выходил на связь после ранения, скриншот с видео

В том же 2023 году прокуратура выдвинула политику новое подозрение – финансирование российской Росгвардии. За это ему заочно назначили 8 лет тюрьмы. Через год СБУ арестовала недвижимость экс-нардепа: квартиру в Днепре, землю на Киевщине и 2 имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму. Общая стоимость недвижимости – 460,6 миллиона гривен.

Сейчас Царев продолжает вести антиукраинскую деятельность и распространять кремлевские нарративы. Он появляется на пропагандистских медиаресурсах и ведет собственный телеграм-канал, где отрабатывает кремлевские рубли.

Царев живет в России, скриншот с видео

Царев ведет антиукраинскую пропаганду, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене предателя Олега Царева. Она имеет птицефабрику во временно оккупированном Крыму.