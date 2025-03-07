Забагато хочуть: РФ вимагає визнати її "територіальні досягнення" в Україні для початку переговорів про мир

Росія все ще забагато хоче, зокрема знову говорить про свою "конституцію"

Росія не проти мирних переговорів щодо війни в Україні, але спочатку західні країни повинні визнати так звані "територіальні досягнення" російського режиму в Україні. Мова йде про вимогу РФ передати чотири області, які росіяни "прописали" у своїй так званій "конституції" – Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку.

Про це заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю на телепрограмі "The World With Yalda Hakim", пише Sky News. Зокрема, посол також звинуватив Велику Британію, Францію та інші країни Європи в тому, що вони нібито не хочуть закінчувати війну в Україні.

"Росія хоче швидкого миру в Україні, а Лондон стоїть на чолі тих, хто їй протистоїть… У нас є наша позиція. Якщо ми хочемо досягти врегулювання шляхом переговорів…нам потрібен дуже серйозний підхід до цього і дуже серйозна домовленість щодо всього цього — і щодо безпеки в Європі", – заявив він.

При цьому Келін озвучив вимогу РФ визнати так звані "реалії на землі". За його словами, до так званої "конституції Росії" занесено чотири українські області, тому Кремль вимагатиме повного виводу українських військових з цих областей. Також він заявив, що Росія згодна розглядати Україну, як нейтральну та неядерну державу, будь-які іноземні сили на українській території для росіян "неприпустимі", а тимчасове припинення вогню Москва, мовляв, "не схвалить".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон відновили роботу. Україна сподівається, що вже наступного тижня відбудеться змістовна зустріч між командами обох країн. При цьому американський президент Трамп вважає, що Україна прийме будь-яку мирну угоду з Росією – бо в неї, мовляв, "немає вибору".

Раніше держсекретар США Марк Рубіо заявив, що переговори України та Росії мають відбутися. Це вимагатиме поступок з обох боків, але "ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів", заявив він. За його словами, війна має припинитися, але "ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити".