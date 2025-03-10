Что Украина может предложить США на переговорах в Саудовской Аравии, – Financial Times

Эти переговоры очень важны для Украины

Переговоры в Саудовской Аравии между американской и украинской делегациями состоятся в ближайшие дни, Киев на них попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку. Еще одна задача — заверить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что глава Украины Владимир Зеленский заинтересован в скором завершении войны с Россией.

Что предложит Киев

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц, информированных о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии. По их словам, Украина намерена предложить частичное прекращение огня с Россией, в том числе беспилотниками и ракетами большой дальности, а также остановку боевых действий в Черном море. Киев надеется, что прогресс переговоров повлияет на Вашингтон и он отменит заморозку обмена разведданными и возобновит поставки оружия.

По словам одного из украинских чиновников, Киев в краткосрочной перспективе отдаст приоритет налаживанию своих связей с США. Два европейских чиновника заявили, что Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как quid pro quo (услуга за услугу) для возобновления военной и разведывательной помощи.

"Украинские переговорщики едут в Саудовскую Аравию в понедельник после того, как первые дни без поддержки США привели к тому, что войска страны отказались от российской территории, которую они захватили в прошлом году в Курской области", — говорится в статье.

Издание напоминает, что Зеленский сказал лидерам ЕС в Брюсселе, что хочет заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь для дальнейших, более детальных соглашений. Они будут касаться по минеральных ресурсов и гарантий безопасности.

Каким может быть следующий этап мирного соглашения

Более широкое соглашение начнется с прекращения воздушных атак, операций на море и ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Следующий шаг — обмен пленными и возвращение украинских детей, похищенных российскими властями, и "меры, направленные на укрепление доверия между двумя сторонами".

По словам европейских чиновников, которые говорили со своими украинскими коллегами в преддверии переговоров, Киев будет настаивать на том, чтобы США взяли на себя определенную роль в выполнении любых договоренностей о прекращении огня. В частности, речь может идти об использовании американских спутников или разведке сигналов для проверки соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщал Телеграф, Reuters пишет, что США планируют на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии оценить "готовность Украины" пойти на территориальные уступки в пользу России для окончания войны. Это может выглядеть как ультиматум, утверждают некоторые европейские СМИ.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что вскоре США могут возобновить передачу Украине критически важных разведывательных данных. Он добавил, что ожидает неплохих результатов от переговоров между делегациями США и Украины и отметил, что сейчас Белый дом якобы действительно рассматривает "многие новые меры" в отношении санкций против России.