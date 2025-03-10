Советник Стармера прибыл в Киев. Какую роль играет Великобритания в переговорах в Саудовской Аравии

Великобритания выполняет особую миссию в переговорах

Великобритания активно поддерживает Украину в подготовке к важным переговорам с США, которые состоятся в ближайшие дни. Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера, на выходных посетил Украину для консультаций с президентом Зеленским.

Об этом пишет The Times. Главная цель этих встреч – помочь украинским представителям эффективно общаться с американской стороной и избежать недоразумений в отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Британское правительство также прилагает усилия, чтобы убедить президента Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной. Президент Зеленский сообщил, что в течение последней недели Россия совершила сотни атак на украинцев.

"В течение этой недели Россия совершила сотни нападений на наших людей с применением различных видов оружия", — написал он в социальной сети X. По его словам, было использовано "1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных беспилотников и более 80 ракет разных типов".

Трампа нужно убедить возобновить обмен разведданными

Британская сторона считает, что есть шансы убедить Трампа изменить решение об обмене разведданными. Эта задача рассматривается как более насущная и реалистичная, чем восстановление военной помощи, которую США также приостановили.

Премьер-министр Стармер также провел телефонные разговоры с президентом Франции Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о необходимости возобновления обмена разведданными с Киевом. Рютте на этой неделе посетит Вашингтон.

В понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский отправляется в Саудовскую Аравию для встречи с принцем Мохаммедом бин Салманом. Сам Зеленский не примет участия в американо-украинских переговорах во вторник, 11 марта — украинскую делегацию возглавит руководитель его офиса Андрей Ермак.

Пауэлл советует Зеленскому четко показать, что Украина отвечает на американские запросы, чтобы продемонстрировать Трампу, что именно Россия является главным препятствием для достижения мира.

Ранее "Телеграф" также писал, что на переговорах 11 марта Украина намерена предложить частичное прекращение огня с Россией, в частности беспилотниками и ракетами большой дальности, а также остановку боевых действий в Черном море.