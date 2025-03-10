Студент не отримає відстрочки, якщо в довідці про навчання є помилка: як виправити

Юрист розповів, що є два способи виправити неточність

Студенти, які виявили помилку у своїй довідці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), можуть самостійно подати запит на виправлення або звернутися до свого навчального закладу. Виправлення помилки є обов’язковим кроком для тих здобувачів освіти, які планують отримати відстрочку від мобілізації.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він пояснив, що для цього потрібно отримати коректну довідку, що підтверджує відсутність порушень правил послідовності здобутої освіти.

Якщо студент помітив неточність у довідці, він може діяти двома шляхами:

Через навчальний заклад. Звернутися до керівництва вишу з проханням подати заяву до ДП "Інфоресурс" про виправлення помилки.

Самостійно підготувати заяву до ДП "Інфоресурс", додавши витяг з наказу про поновлення на денну форму навчання.

За словами юриста Владислава Дерія, самостійний запит може бути швидшим. Для цього потрібно отримати у виші витяг з наказу про поновлення на денну форму навчання. Додати витяг до заяви й потім направити документи безпосередньо до ДП "Інфоресурс".

Юрист радить не зволікати з виправленням помилок, оскільки коректна довідка ЄДЕБО є необхідною для підтвердження статусу студента та отримання відстрочки від мобілізації.

Нагадуємо, хто може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+":

люди з інвалідністю, які мають дійсне посвідчення про пенсію по інвалідності;

студенти, аспіранти, докторанти, які продовжують освіту без перерви (наприклад, після бакалавра вступили на магістратуру, а після магістратури – на програму PhD).

Також подати заявку для отримання відстрочки можуть багатодітні батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі.

Раніше "Телеграф" писав, як можна подати заяву на відстрочку до ТЦК. Законом непередбачено подання заяви поштою.