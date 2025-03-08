"Кріт" з держорганів зливав Росії таємні супутникові знімки України (фото)

СБУ використовувала його для дезінформації

Служба безпеки України (СБУ) викрила російського агента у Державному космічному агентстві. Він мав доступ до секретної інформації про вітчизняні стратегічні підприємства та таємних супутникових знімків.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Зазначається, що "крота" затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

За даними слідства, у 2024 році російська ФСБ завербувала цього агента. І протягом цього періоду СБУ слідкувала за його діями та комунікацією з російським куратором.

"СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього росіянам вигідну для України інформацію", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що "крота" завербували через його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Чоловік погодився на співпрацю з Росією в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – взагалі планував переїхати до РФ.

"Серед завдань, які перед "кротом" ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки", — кажуть в СБУ.

Усі отримані дані російська спецслужба планувала використати для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах України. Після затримання "крота", СБУ провела обшук і виявила мобільний телефон з анонімними чатами та багато листів на електронній пошті від куратора.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ затримала школяра, який співпрацював з РФ і мав влаштувати теракт.