Трамп готовий відновити військову допомогу Україні? У США назвали умову

Багато залежить від переговорів у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп може відновити військову та розвідувальну допомогу Україні. Це рішення він прийме за результатами переговорів в Саудівській Аравії.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає The Washington Post. За його словами, для відновлення військової підтримки Києва є певна умова.

Рубіо впевнений, якщо лідери України візьмуть на себе зобов’язання щодо мирного процесу під час зустрічі з високими ставками, тоді Трамп перегляне своє рішення щодо військової допомоги.

За його словами, США були вимушені припинити допомогу, адже "відчували, що українці не були віддані" переговорам щодо припинення війни з Росією. Адміністрація Трампа не хоче "заохочувати війну" надаючи зброю, вона хоче зупинити її.

"Я сподіваюся, що ми проведемо справді хорошу зустріч і будемо в іншому місці", — додав Рубіо.

Зауважимо, що у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії об 11:00 за київським часом розпочалась зустріч української та американської делегацій.

Водночас в США задоволені складом української сторони на переговорах, адже високий державний статус представників свідчить про готовність України "сісти за стіл і рухатися вперед". Більше матеріалів на тему шукайте тут: Переговори про завершення війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим США та Україна йдуть на переговори в Садівській Аравії.