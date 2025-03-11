До комісії, яка проводить тестування суддів, прийшло з обшуками ДБР: що шукають — ЗМІ

Конкурси на суддівські посади можуть зупинитися або навіть бути скасовані

ДБР прийшло з обшуками до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). 17 березня має відбутися перший етап тестування суддів.

Як повідомляє видання "ZN.UA", інформацію підтвердили джерела у Вищій раді правосуддя та самій комісії.

Слідчі можуть перевіряти можливе втручання членів комісії в інформаційну систему. Якщо це підтвердиться, тоді конкурси на суддівські посади можуть зупинитися або навіть бути скасовані.

Також Державне бюро розслідувань вимагає надання документів щодо кваліфікаційного оцінювання суддів ліквідованого Окружного адмінсуду Києва (ОАСК). Це може бути пов’язано зі звільненням працівників та їхньою спробою вплинути на процеси у ВККС.

Обшуки відбуваються напередодні важливого етапу оцінювання посадовців. 17 березня 41 суддя, зокрема 7 представників ОАСК, мають пройти тест на морально-психологічні якості та загальні здібності.

Серед тих, хто проходитиме оцінювання, є Оксана Царевич — суддя, яка відома своїми неправомірними рішеннями проти активістів Автомайдану у 2014 році. Вона позбавляла водійських прав людей на основі сфальсифікованих документів, але все ж уникнула відповідальності.

Крім того, роботу ВККС блокує народний депутат Максим Бужанський. За даними журналістів, дозвіл на обшуки надав Печерський райсуд Києва, головою якого є Руслан Козлов. Водночас він сам має проходити оцінювання.

Схожа ситуація вже була у 2014 році, коли через обшуки заблокували роботу комісії майже на рік. Тепер історія повторюється — роботу ВККС знову можуть паралізувати.

Очікується, що найближчим часом ДБР надасть офіційні результати обшуків, а комісія прокоментує ситуацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вищий антикорупційний суд заклав 60 млн грн на купівлю службового житла цього року попри скандали. Вища рада правосуддя хоче ще й пільгові кредити під 3% для суддів і чиновників, які й так отримують сотні тисяч гривень зарплати.