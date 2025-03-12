"Ограниченно пригодные" на фронте: как долго служат и чем занимаются

Они служат на общих основаниях

Раньше статус "ограниченно пригодный" давали людям, которые из-за проблем со здоровьем не могут выполнять боевые задания в полную силу. Но это совсем не означает освобождения от службы.

Во время военного положения они могут быть мобилизованы для выполнения вспомогательных или тыловых задач, не требующих значительных физических нагрузок. Как долго могут служить такие военнослужащие и какие обязанности возлагаются на них, пояснили юристы компании "INSEININ".

В мирное время, такие граждане не подлежат призыву на срочную службу. Однако во время военного положения они могут быть мобилизованы для вспомогательных задач в тылу, логистике или штабной работе, отмечают правоведы.

Где служат "ограниченно пригодные"

Несмотря на ограничения, "ограниченно пригодные" могут выполнять задачи, не требующие значительной физической нагрузки. Чаще их назначают к следующим подразделам:

ремонтно-восстановительные работы;

административные подразделения и военные администрации;

логистика и обеспечение;

связь и штабные функции.

Командование должно учитывать физическое состояние военнослужащего и его возможности, поэтому задачи подбирают индивидуально.

Сколько служат "ограниченно пригодные"

Как отмечают юристы, Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не устанавливает отдельных сроков для лиц с ограниченной пригодностью. Они служат на общих основаниях – до завершения военного положения или до демобилизации.

Однако есть несколько факторов, влияющих на продолжительность службы:

медицинское состояние, если здоровье ухудшается, военно-врачебная комиссия (ВВК) может уволить человека со службы;

специальность, если в задачах не требуются значительные физические нагрузки, служба может длиться весь период мобилизации;

решение командования. В случае крайней необходимости могут продлить службу, если состояние здоровья разрешает.

Могут ли уволиться со службы

Да, увольнение возможно в следующих случаях:

Ухудшение состояния здоровья — если ВВК признает человека "непригодным к службе".

Окончание военного положения. После демобилизации по решению Верховного Главнокомандующего.

Достижение предельного возраста для службы.

Мобилизация ранее "ограниченно пригодных" лиц продолжается. Такие военнослужащие могут быть вовлечены в выполнение вспомогательных задач в тылу, штабах или логистических подразделениях. Продолжительность службы зависит от состояния здоровья, нужд армии и командования.

Напомним, что статус "ограниченно пригодный" отменили еще весной 2024 года. Теперь мужчины, имевшие такой статус, должны пройти повторную ВВК для установления новой категории пригодности. На это у военнообязанных граждан есть время до 5 июня 2025 года.

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