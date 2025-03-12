Удар по Кривому Рогу: під час вибуху загинула працівниця райдержадміністрації, що відомо (фото)

Жінці назавжди залишиться 47 років

Від ракетного обстрілу Кривого Рогу загинула працівниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. Кількість постраждалих становить 9 людей.

Як повідомляє телеграм-канал "Труха Кривий Ріг", жінка на момент російської атаки перебувала в тролейбусі. У неї залишилися чоловік та двоє дітей.

За даними аналітичного сайту "YouControl", із 2022 року Ірина Васюк обіймала посаду головної спеціалістки по роботі зі зверненнями громадян апарату Криворізької райдержадміністрації. Їй назавжди залишиться 47 років.

"Надзвичайно щира, добра й завжди привітна. Стільки чуйності та віри в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу", — пише начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

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Перший вибух пролунав о 7:17. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару по рятувальниках — пошкоджено техніку. Пожежі, що виникли через влучання ракет, згодом були ліквідовані.

Кількість травмованих від удару зросла до 9 осіб. Семеро з них були госпіталізовані, троє — у важкому стані. Серед поранених є 50-річний чоловік і дві жінки віком 42 і 47 років. Стан однієї з жінок, яка отримала середні травми, лікарі оцінюють як стабільний, інша отримала амбулаторну допомогу.

Обстріл пошкодив цивільні об’єкти, зокрема інфраструктуру, багатоповерхівки, магазини, автомобілі та навчальний заклад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вибух в Івано-Франківську в районі залізничного вокзалу ввечері 11 березня, забрав життя чоловіка. Також є постраждалі.