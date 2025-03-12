Удар по Кривому Рогу: при взрыве погибла сотрудница райгосадминистрации, что известно (фото)

Женщине навсегда останется 47 лет

От ракетных обстрелов Кривого Рога погибла работница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк. Число пострадавших составляет 9 человек.

Как сообщает телеграмм-канал "Труха Кривой Рог", женщина на момент российской атаки находилась в троллейбусе. У нее остались муж и двое детей.

По данным аналитического сайта YouControl, с 2022 года Ирина Васюк занимала должность главной специалистки по работе с обращениями граждан аппарата Криворожской райгосадминистрации. Ей навсегда останется 47 лет.

"Чрезвычайно искренняя, добрая и всегда приветливая. Столько отзывчивости и веры в справедливость было в этом человеке. Ирина была прекрасной коллегой и ответственной работницей. Непоправимая потеря для близких и всего нашего коллектива", — пишет начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

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Первый взрыв прогремел в 7:17. Во время ликвидации последствий атаки россияне нанесли повторный удар по спасателям — повреждена техника. Пожары, возникшие из-за попадания ракет, впоследствии были ликвидированы.

Число травмированных от удара возросло до 9 человек. Семь из них были госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии. Среди раненых есть 50-летний мужчина и две женщины в возрасте 42 и 47 лет. Состояние одной из женщин, получившей средние травмы, врачи оценивают как стабильное, другая получила амбулаторную помощь.

Обстрел повредил гражданские объекты, в том числе инфраструктуру, многоэтажки, магазины, автомобили и учебное заведение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что взрыв в Ивано-Франковске в районе железнодорожного вокзала вечером 11 марта унес жизни мужчины. Также есть пострадавшие.