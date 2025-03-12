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Удар по Кривому Рогу: при взрыве погибла сотрудница райгосадминистрации, что известно (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
В Кривом Роге при взрыве погибла Ирина Васюк Новость обновлена 12 марта 2025, 12:44
В Кривом Роге при взрыве погибла Ирина Васюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Женщине навсегда останется 47 лет

От ракетных обстрелов Кривого Рога погибла работница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк. Число пострадавших составляет 9 человек.

Как сообщает телеграмм-канал "Труха Кривой Рог", женщина на момент российской атаки находилась в троллейбусе. У нее остались муж и двое детей.

По данным аналитического сайта YouControl, с 2022 года Ирина Васюк занимала должность главной специалистки по работе с обращениями граждан аппарата Криворожской райгосадминистрации. Ей навсегда останется 47 лет.

"Чрезвычайно искренняя, добрая и всегда приветливая. Столько отзывчивости и веры в справедливость было в этом человеке. Ирина была прекрасной коллегой и ответственной работницей. Непоправимая потеря для близких и всего нашего коллектива", — пишет начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

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Первый взрыв прогремел в 7:17. Во время ликвидации последствий атаки россияне нанесли повторный удар по спасателям — повреждена техника. Пожары, возникшие из-за попадания ракет, впоследствии были ликвидированы.

Число травмированных от удара возросло до 9 человек. Семь из них были госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии. Среди раненых есть 50-летний мужчина и две женщины в возрасте 42 и 47 лет. Состояние одной из женщин, получившей средние травмы, врачи оценивают как стабильное, другая получила амбулаторную помощь.

Обстрел повредил гражданские объекты, в том числе инфраструктуру, многоэтажки, магазины, автомобили и учебное заведение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что взрыв в Ивано-Франковске в районе железнодорожного вокзала вечером 11 марта унес жизни мужчины. Также есть пострадавшие.

Теги:
#Взрыв #Кривой Рог #Атака #Погибшая #Криворожская РВА