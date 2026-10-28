"Це величезний потенціал": військові розповіли, чому потрібно мобілізувати жінок

Цей процес може змінити армію, однак необхідно підготувати суспільство

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Військовослужбовиця корпусу "Хартія" Катерина Шаванова і військовослужбовиця Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Ольга "Даяна" Носик підтримали ідею мобілізації жінок. Вони вважають, що це допоможе трансформувати військо зсередини та забезпечить рівні права й обов’язки.

Про це вони розповіли "Телеграфу". Докладніше читайте в матеріалі: "Я за загальну мобілізацію жінок": що кажуть захисниці із ЗСУ про обов’язковий призов в Україні.

Шаванова: армію простіше змінювати зсередини

На думку Шаванової, потенціал жінок у війську залишається невикористаним. Вона визнає, що служба пов’язана з ризиками, але вважає участь у захисті країни базовим громадянським обов’язком.

"Я за мобілізацію жінок. Це величезний потенціал, який не використовується. Я сама пішла служити. Розумію всі ризики, розумію, що дуже часто звучить: "Нехай усі інші спочатку підуть", але для мене це базова річ. Ми маємо прийняти цю модель, військо має змінюватися, і що більше там буде жінок, то краще військо до них пристосується", – заявила військовослужбовиця.

Шаванова також зазначила, що жінкам, які приходять до армії, доводиться пояснювати своє рішення. На її думку, загальна мобілізація зняла б це питання, а місце для кожної людини визначали б уже всередині війська.

"Кожна жінка, яка приходить до війська, має відповідати на запитання: "А чому ти вирішила приєднатися?" А я не хочу. Тому що це мій обов’язок як громадянки – приєднатися. Тому я за те, щоб була загальна мобілізація. І я не просто про це говорю, а взяла й пішла. Хоча зробити цей крок – як стрибнути з літака: дуже складно", – сказала Шаванова.

Катерина Шаванова

Носик: суспільство потрібно підготувати

Ольга "Даяна" Носик, військовослужбовиця Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, теж позитивно оцінює ідею мобілізації жінок. Однак для її реалізації, вважає вона, потрібно підготувати суспільство.

"Я вважаю, що це досить непогана ідея. Але для реалізації цієї ідеї потрібно підготувати суспільство. Рано чи пізно це може статися, якщо війна буде тривалою. Жінки насправді – це теж потрібний ресурс для війська. Жінка може не лише просити в суспільства права, а й, як і чоловіки, брати на себе обов’язки", – наголосила Носик.

Військовослужбовиця Ольга "Даяна" Носик вважає, що жінок потрібно залучати до служби

Як жінки вступають на службу зараз

Станом на жовтень 2026 року жінки в Україні вступають до Сил оборони добровільно. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в заяві від 25 серпня 2026 року повідомив, що обов’язкову мобілізацію жінок не проводять, не готують і не розглядають.

Обов’язковому військовому обліку підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я та віком. Відповідно до частини 12 статті 1 Закону України № 2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу", у воєнний час жінок, які перебувають на обліку, залучають до служби або робіт із забезпечення оборони лише добровільно.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у 2026 році у Збройних силах України служать понад 75 тисяч жінок, серед них – понад 55 тисяч військовослужбовиць. Порівняно з 2025 роком захисниць в українському війську стало на 7 тисяч більше.

Як повідомляв "Телеграф", колишній міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що жінки можуть керувати дронами завдяки швидшій реакції. За його словами, залучати жінок до служби слід не через мобілізацію всіх до армії, а починаючи із загальнонаціональної підготовки.