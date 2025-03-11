Росіяни могли просунуться в Курській області: що відомо (карта)

На місцях тривають тяжкі бої

Ворожі війська продовжують тиск на українських військовослужбовців на Курщині. За інформацією осинт фахівців, у росіян є значні просування на цій території. Однак офіційно цю інформацію не підтверджено.

Зокрема, за даними DeepState, ворог просунувся в районі Мирного та Зозулівки Курської області РФ. Зміна лінії фронту відображається на карті. При цьому військовий оглядач та майор запасу Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24" наголосив, що "місія ЗСУ на Курщині продовжує виконуватися і вона ще не вичерпана".

Найбільша активність ворога зараз спостерігається на сході, де вони активно просуваються в районі Мирного та Зозулівки. Також росіяни закріплюються у східній частині міста Суджа та продовжують стягувати сюди значні сили.

ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію, але дається їм це вкрай важко. На правому фланзі в районі Гуєво вдалося трохи зупинити натиск північнокорейських військ, які "виконують всю важку роботу замість регулярних військ РФ".

Увагу на лівому фланзі Курського угруповання зосереджено вздовж кордону з Сумщиною по відрізку Журавка-Новеньке. Противник активно намагається йти на Басівку, водночас Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби.

При цьому військовий оглядач і майор запасу Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24" наголосив, що "завдяки Курській операції ми маємо політичні переваги та військові… Якщо виникне небезпека оточення, то ніхто не триматиметься за Курщину, про це говорило командування одразу на початку цієї операції".

Нагадаємо, що наразі загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає. Підрозділи здійснюють своєчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони. Про це написав головком ЗСУ Олександр Сирський, який напередодні відвідав операційну зону угруповання військ Курськ.

При цьому російські війська продовжують намагатися перейти лінію кордону на Сумщині, а в мережі з’являються повідомлення, що РФ нібито взяла під повний вогневий контроль основну логістичну дорогу до Суджі в Курській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Генштабі пояснили заяви російського президента Володимира Путіна, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області.