"Никто из нас не верит русским": Зеленский сделал ряд важных заявлений по перемирию между Украиной и РФ (видео)

Признавать оккупированные территории российскими никто не будет

Украина готова к режиму тишины на 30 дней в том формате, который предложила американская сторона во время встречи делегаций Украины и Штатов в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным и мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это", — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что украинская сторона настроена решительно, но русским уже никто не верит.

"Я подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит русским, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем", — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский также заявил о том, что выборы обязательно пройдут после окончания войны и отмены военного положения. "Никто ничего специально откладывать не будет", — подчеркнул он.

"Телеграф" собрал главные заявления президента Украины, которые также были озвучены во время брифинга.

Наши войска на Курщине продолжат выполнять задачи. "Русские пытаются однозначно максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать — сохраняет максимум жизней наших воинов", — прокомментировал ситуацию в Курской области президент;

Признавать оккупированные территории российскими никто не будет. Люди борются, сколько убитых, раненых. Забывать об этом никто не будет. Это главная красная линия.;

Для меня важно закончить эту войну и я хочу, чтобы президент Америки это видел;

Если русские продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы — мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила;

Выборы будут после окончания войны и отмены военного положения. Никто ничего специально откладывать не будет;

"Я не слышал относительно приглашения": Зеленский на вопрос о том, планируется ли его новый визит к Трампу;

Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон. Именно так мы должны подходить к любым нашим встречам;

Тематика гарантий безопасности для Украины обсуждалась во время встречи с США в Джидде;

О гарантиях безопасности мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней;

Мы готовы к рамочному соглашению по полезным ископаемым;

Пункты, указанные в совместном стейтменте после вчерашней встречи США и Украины — это положительно для нас.

Надо понять, что методичка действий России — запугивание, в том числе ядерным оружием. Надо реагировать на реальные угрозы. А нашей разведке, министерствам нужно оперативно реагировать на информационный шум. Нужно готовиться к информационному давлению России.

Сначала Украине нужно сосредоточиться на том, чтобы была тишина — подготовить пошаговый план окончания войны с гарантиями безопасности;

Украинская армия привлекает дальнобойное оружие отечественного производства. Это не демонстрация силы, это справедливый ответ на то, что делает Россия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после завершения переговоров советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина готова к прекращению огня и выразил надежду, что россияне тоже согласятся на это.

Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация собираюся встретиться с Владимиром Путиным в самое ближайшее время.