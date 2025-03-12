Обговорювали територіальні поступки: Рубіо розкрив нові деталі переговорів та зробив заяву про Росію

Територіальні поступки все ж обговорювали

Переговори між делегаціями України та США, які відбулися 11 березня, зосереджувалися на питанні мирного врегулювання російсько-української війни. Обговорювали сценарії перемовин, зокрема й питання територіальних поступок з боку України.

Про це повідомив Марко Рубіо, держсекретар США та один з членів американської делегації, пише The Guardian. За його словами, під час зустрічі йшли дискусії про те, яким може бути формат переговорного процесу з Росією.

США планують контактувати з Росією вже сьогодні та очікують від Москви позитивної відповіді щодо 30-денного перемир’я, на яке вже погодилася Україна. Рубіо наголосив, що Вашингтон рішуче закликає Росію припинити військові дії.

"Немає воєнного вирішення цього конфлікту", — сказав він.

Водночас держсекретар США заявив, що було б неконструктивно заздалегідь погрожувати Москві заходами у разі її відмови від перемир'я. За його словами, якщо Кремль погодиться на припинення вогню, Вашингтон зробить усе можливе, щоб просунутися у врегулюванні конфлікту. Водночас якщо Москва відмовиться від перемир'я, то Штати зроблять з цього відповідні висновки.

"Якщо Росія відмовиться від перемир'я, це багато про що нам скаже", — заявив він.

Глава Держдепу також зазначив, що у разі досягнення тимчасового перемир’я необхідно буде визначити, кому довірять моніторинг ситуації на місцях. Водночас він підкреслив, що жодних кроків щодо зняття американських санкцій з Росії наразі не робилося.

Раніше держсекретар США вже наголошував на тому, що "воєнного вирішення цієї ситуації не існує" та казав, що Україні буде складно змусити росіян "повернутися туди, де вони були у 2014 році". Крім того, він зазначив, що загроза президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії показує, що Вашингтон має інструменти тиску на Володимира Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Запевнив американський посадовець і в тому, що Сполучені Штати ніколи не будуть надавати військову допомогу Росії.