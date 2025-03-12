Путін може погодитись на перемирʼя, але з однією умовою - Bloomberg

Кремль хоче більше поступок: чому Путін гальмує мирні переговори?

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, намагатиметься затягнути узгодження умов припинення бойових дій в Україні. Він намагатиметься досягти для Москви максимально вигідних умов.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За інформацією видання, російський лідер може погодитися на перемир’я, але лише за умови включення своїх ключових вимог. Кремль вважає, що формат домовленостей, яких Україна та США досягли на переговорах у Джидді (Саудівська Аравія), для Москви є неприйнятним.

Російська сторона поки що не вела офіційних переговорів із представниками США щодо умов перемир’я, узгоджених Києвом і Вашингтоном. Згідно з даними Bloomberg, Кремль розглядає ці рамки як недостатньо вигідні та не відповідають його інтересам.

Видання зазначає, що домовленість між США та Україною створює для Путіна дилему, адже він уникав прямого тиску, який Вашингтон здійснював на українського президента Володимира Зеленського. При цьому Росія наполягає, що будь-яка угода має передбачати довгострокове врегулювання війни, яку Москва розпочала в лютому 2022 року.

Як зазначають джерела Bloomberg, одним із ключових вимог Кремля може бути припинення постачання зброї Україні. Також Росія раніше наполягала, щоб Київ прийняв нейтральний статус і скоротив свої збройні сили.

Аналітик Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова вважає, що навіть якщо Путін зробить кроки в бік перемир’я, це буде лише тимчасове рішення з жорсткими умовами.

Очікується, що посол США Стів Віткофф найближчими днями вирушить до Москви для зустрічі з Путіним, повідомляє Bloomberg.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська та американська сторони не обговорювали відставку президента України Володимира Зеленського під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Попри неодноразові заяви американців про те, що Зеленський їх "не влаштовує" та "повинен піти", у Джидді цю тему взагалі не підіймали.