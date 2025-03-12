США вже все влаштовує: відставку Зеленського в Саудівській Аравії не обговорювали, запевняють ЗМІ

Питання, яке американці активно просували публічно, схоже, "заглухло"

Українська та американська сторони не обговорювали відставку президента України Володимира Зеленського під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Попри неодноразові заяви американців про те, що Зеленський їх "не влаштовує" та "повинен піти", у Джидді цю тему взагалі не підіймали.

Про це написала журналістка провладного американського видання Fox News Нана Саджай. Вона послалася на власне джерело, яке було ознайомлене з перебігом переговорів.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", – написала вона.

Зазначимо, що в США намагалися критикувати президента України Зеленського після спровокованої президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом суперечки у Білому домі. Зокрема, міністр торгівлі США Говард Латнік розповів, що той нібито не хоче миру і пригрозив втратою допомоги. Голова Державного департаменту Марко Рубіо зазначив, що відновлення співпраці ще можливе – але не з Зеленським. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Зеленський не влаштовує США.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем взагалі заявив, що українському лідеру треба змінитись або піти у відставку та відправити до США когось, з ким Білий дім міг би вести справи. Після цього Зеленський в інтерв'ю Fox News поглузував з Грема, запропонувавши останньому отримати українське громадянство, щоб його голос мав якусь вагу для президента України.